Badminton Federasyonuna T.C. Milli Eğitim Bakanlığından büyük destek

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01/12/2024

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Badminton Federasyonuna T.C. Milli Eğitim Bakanlığından büyük destek

Son yıllarda ülkemizde her geçen gün yaygınlaşan ve  gelişen sporların başında gelen Badminton sporuna Türkiye’den Antrenör desteği yapıldı.  Federasyon Başkanı Fırat Deniz yaptığı basın açıklamasında Türkiye Badminton Federasyonu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına federasyonlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve ülkemize yapılan antrenör desteğinin önemine değindi. Ülkemizde badminton sporunun daha da büyümesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten Başkan Deniz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının verdiği antrenör desteğinin bu çalışmalarını daha da yukarı çekeceğini belirterek 2 yıllık planlanan bu projede badminton sporu yapmak isteyen çocuklara haftanın 2 günü ücretsiz kursların verileceğini belirtti.

01/12/2024 12:53
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TAGS: Badminton Federasyonuna T.C. Milli Eğitim Bakanlığından büyük destek
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