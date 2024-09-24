Badminton Federasyonundan kulüplere malzeme yardımı

KKTC Badminton Federasyonu Türkiye Badminton Federasyonu tarafından hediye edilen raket, top, grip vb malzemelerin dağıtımını Federasyon Lokalinde gerçekleştirdiği organizasyonla kulüplere dağıtımını yaptı.

Ülkemizde Badminton sporunun gelişmesi için yaptığı sosyal sorumluluk projeleri yanında yaptığı malzeme desteği ile Badminton Federasyonu dikkat çekiyor.

Ülkemizde son yıllarda Başkan Fırat Deniz’in ve yönetiminin göreve gelmesi ile sürekli gelişen ve ülke geneline yayılan spor branşı olarak dikkat çeken Badminton sporu büyümeye devam ediyor. İlk olarak okullara ücretsiz malzeme yardımı yapan badminton federasyonu kulüplere de her yıl düzenli olarak yaptığı ücretsiz malzeme yardımlarına devam ederken yapmış olduğu etkinliklerle ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ülke sporuna katkı koymaya devam ediyor. Kulüplere raket, top, grip, çanta yardımında bulunan Badminton Federasyonu, okul ve kulüplerimizin gençlerin spor alanına yönelmelerinde başrolü oynadıklarını bu nedenle kulüplerimize her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz malzeme yardımında bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada bu malzemelerin dağıtılmasında kendilerine destek veren Türkiye Badminton Federasyonuna da ayrıca teşekkür ettiler.