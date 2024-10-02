Badminton Federasyonu'ndan Kulüplere Malzeme Yardımı devam ediyor

KKTC Badminton Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından hediye edilen raket, top, grip vb malzemelerin dağıtımını geçtiğimiz hafta kulüplere dağıtımını yapmıştı. Dün akşam yine Federasyon Lokalinde gerçekleştirdiği organizasyonla geriye kalan külüplere de malzemelerini dağıtan Badminton Federasyonu yaptığı sosyal sorumluluk projeleri yanında kulüplere verdiği desteklerle de Badmintonun yaygınlaşması gün geçtik sonra çoğalıyor.

İlk olarak okullara ücretsiz malzeme yardımı yapan badminton federasyonu kulüplere de her yıl düzenli olarak yaptığı ücretsiz malzeme yardımlarına devam ederken yapmış olduğu etkinliklerle ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ülke sporuna katkı koymaya devam ediyor. Kulüplere raket, top, grip, çanta yardımında bulunan Badminton Federasyonu, okul ve kulüplerimizin gençlerin spor alanına yönelmelerinde başrolü oynadıklarını bu nedenle kulüplerimize her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz malzeme yardımında bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada bu malzemelerin dağıtılmasında kendilerine destek veren Türkiye Badminton Federasyonuna da ayrıca teşekkür ettiler.

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