Badminton Federasyonu’ndan turnuva: YDÜ birinci tamamladı

Badminton Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 30 Ekim 2021 tarihinde YDK Spor Salonunda düzenlenen Minikler Gelişim Ligine yoğun ilgi gösterildi.

9 kulüp takımının katıldığı organizasyonda minik sporcular ilk kez Badminton maçına çıkmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadılar.

Saat 11.00 da saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan maçlar saat 20.00 da oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Karşılaşmaların sona ermesinden sonra turnuvada yarışan tüm sporculara madalya, takımlara ise kupa takdim edilirken minik Badmintoncuların mutluluğu görülmeye değerdi.

Turnuvayı Lefkoşa Güneş Spor Kulübünü mağlup eden YDÜ birinci tamamlarken, ikinciliği Lefkoşa Güneş Spor Kulübü aldı. Üçüncülük maçında ise Net Spor, Lefkoşa Badminton Kulübünü mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvanın sonunda kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyle düzenlenen Minkler Gelişim Liginde saatlerce mücadele eden minik sporcuları oynadıkları bu ilk turnuvada gösterdikleri performanslardan dolayı tebrik etti. Ayrıca ailelere de bu güzel organizasyona gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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31/10/2021 09:39