Badminton keyfi

Federasyonumuz tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Turnuvası 9 Şubat 2025 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

19 yaş altı KKTC Şampiyonası saat 09.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile saat 16.30’da ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 28 maç oynandı.

Tekler Kategorisi’nde YDÜ adına erkelerde yarışan İlhan Ercan şampiyon olmayı başarırken, kadınlarda ise N&F Cyprus Sports Academy adına yarışan Tamara Hürdeniz şampiyon oldu.

Çift Erkekler kategorisinde yarışan İlhan Ercan ve Marko D. Lesinger tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar.

Çift kadınlar mücadelesinde Meyra Baştaş ve Gökçe Mansuroğlu çifti ile karışık çiftlerde mücadele eden Marko Lesinger ile Tanara Hürdeniz çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sonuçları şöyle;

Tek Kadınlar

1. Tamara Hürdeniz

2. Gökçe Mansuroğlu

3. Laren Dilek

3. Meyra Baştaş

Tek erkekler:

1. İlhan Ercan

2. Kuzey Serinyürek

3. Sarp Mutluel

3. Sami Tenekeci

Çift Kadınlar:

1. Meyra Baştaş – Gökçe Mansuroğlu

2. Azra Kayıkoğlu – Serin Adışanlı

3. Sofiya Tuğberk - Gülce Razı

Çift Erkekler:

1. İlhan Ercan – Marko Lesinger

2. Sarp.Mutluel – Kuzey Serinyürek

3. Berk Denerel – Sergen Aytaş

3. Emir Yüksel – Murat Aygün

Karışık çiftler:

1. Marko Lesinger – Tamara Hürdeniz

2. Erin Bolkaner – Laren Dilek

3. Eray Merttürk – Milay Salim