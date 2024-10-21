Badminton şenliği düzenlenecek

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21/10/2024

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Badminton şenliği düzenlenecek

Badminton Federasyonu, Türkiye Cumhuriyetinin 101. Kuruluş yılında, TC Gençlik Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü desteği ile Badminton Şenliği düzenliyor. 
6-14 Yaş çocuklara yönelik düzenlenecek olan badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında badminton sporunu tanımaları sağlanacak ve yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflenecek. Organizasyon, 25 Ekim Cuma 18.00-19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda yapılacak.

21/10/2024 09:34
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TAGS: Badminton
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