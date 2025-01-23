Badminton U15 Milli Takımımız Ankara’da yarışacak

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23/01/2025

Badminton U15 Milli Takımımız Ankara’da yarışacak

Badminton U15 Milli Takımımız Ankara'da Türkiye Badminton Şampiyonasında yarışacak.

Milli Takımımız 24-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 16 kişilik kafile ile katılıyor.

Kafilede antrenör olarak Cafer Yöncü, Serkan Bolkaner yer alırken idareciliğini ise Vasfiye Şahali'nin yaptığı Milli Takımımızda 5 kız, 8 erkek sporcu bulunuyor.

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TAGS: Badminton U15 Milli Takımımız Ankara’da yarışacak
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