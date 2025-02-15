Badminton U17 Milli Takımımız Eskişehir için yola çıktı

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15/02/2025

Badminton U17 Milli Takımımız Eskişehir için yola çıktı


Türkiye Badminton Şampiyonası'nda yarışacak olan KKTC Badminton Milli Takımı 16-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Teknik Üniversitesi  Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 25 kişilik kafile ile katılıyor. Kafilede antrenör olarak Seymen Deniz, Savaş Dursun yer alırken idareciliğini ise Eren Özuyanık'ın yaptığı Milli Takımımızda 10 kız, 12 erkek sporcu bulunuyor.
Milli Takımımıza ve sporcularımıza başarılar dileriz.

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TAGS: spor
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