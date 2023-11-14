Badmintoncularımız adaya dönüyor

Türkiye'nin Samsun ilinde  düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasında  mücadele eden badmintoncularımız adaya dönüyor. 

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14/11/2023

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Badmintoncularımız adaya dönüyor


Türkiye'nin Samsun ilinde  düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasında  mücadele eden badmintoncularımız adaya dönüyor. 

U19 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan 4 erkek sporcuyla katılım gösteren Milli Takımımız 3 gün boyunca 650 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında sporcularımız toplamda 10 galibiyet aldılar. 

11-15 Kasım 2023 tarihinde Samsunda başlayan U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız Hüseyin Şahali, Emre Erçelik, Marko D. Lesinger, Binyamin Shahbaz, Belin Teksan, Tamara Hürdeniz, Sevimnaz Çiftlikağası, Rabia Kadiroğulları ve Nehir Deniz'e verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Yaşlarının küçük olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Başkan Deniz, Badminton Milli Takımımızın ana sponsoru Modda Cosmetics Direktörü Sayın  Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti.

Samsunda çok iyi ağırlandıklarını, çok güzel anılar biriktirdiklerini belirten Başkan Deniz, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Turnuvada Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kurulu ile  toplantılar gerçekleştiren başkan Deniz, Türkiyenin her zaman federasyonumuza destek olduğunu ve desteğinin belirten Ercan Yıldız'a teşekkür etti.

Kafilemizle Samsundan ayrılmadan anı fotoğrafı çektiren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da kafilemizi ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

14/11/2023 16:47
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