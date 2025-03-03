Badmintonda Ana Tablo rüzgarı. Nehir, Gökçe, Milay, Laren ve İlhan Ana Tabloda

Ankara'da düzenlenen U19 Badminton Türkiye Şampiyonasında Milli Takım sporcularımız Nehir Deniz, Gökçe Mansuroğlu, Milay Salim, Laren Dilek ve İlhan Ercan Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Milli Sporcularımız Nehir Deniz, Gökçe Mansuroğlu Laren Dilek tek kadınlar kategorisinde, İlhan Ercan tek erkekler kategorisinde ana tabloya kalırken, Nehir Deniz ve İlhan Ercan Karışık Çiftler kategorisinde, Laren Dilek ve Milay Salim Çift Kadınlar kategorisinde ana tabloya kalmayı başardılar. Yarın ana tabloya kalan milli sporcularımıza ve antrenörlerimiz Seymen Deniz ve Şahin Mahzari'ye oynayacakları maçlarda başarılar dileriz.

Aynı zamanda turnuvada Milli Takımımızı ve ülkemizi başarı ile temsil eden Marko Lesinger, Tamara Hürdeniz, Sarp Mutluel, Eray Merttürk, Sami Tenekeci, Gülce Razı, Sofiya Tuğberk, Kıvanç Gezen, Cemrenur Kırma, Kuzey Serinyürek, Emir Yüksel ve Sidar Tenekeci'yi tebrik ederiz.