Badmintonda durmak yok 

U15 Milli Takımı belirlendi

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18/01/2025

Badmintonda durmak yok 

Badmintonda durmak yok 


U15 Milli Takımı belirlendi

 Geçtiğimiz hafta yapılan U15 KKTC Milli Takım seçmeleri sonucunda Türkiye Şampiyonasına katılacak kafile belirlendi. Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankara'da başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 13 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım  Başantrenörlüğünü Cafer Yöncü, yardımcı antrenörlüğünü de Serkan Bolkaner'in yürüteceğini belirtti. Cuma akşamı yapılan antrenmanı ve  çalışmaları da yerinde  takip eden Başkan Deniz, sporcularla birlikte antrenörler Cafer Yöncü ve Serkan Bolkaner'e başarılar diledi. 23 Ocak tarihinde adadan ayrılacak Milli Takım kafilemizin idareciliğini de Vasfiye Şahali yapacak.

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TAGS: KKTC, Badminton, milli Takım
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