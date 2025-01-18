Badmintonda durmak yok



U15 Milli Takımı belirlendi

Geçtiğimiz hafta yapılan U15 KKTC Milli Takım seçmeleri sonucunda Türkiye Şampiyonasına katılacak kafile belirlendi. Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankara'da başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 13 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım Başantrenörlüğünü Cafer Yöncü, yardımcı antrenörlüğünü de Serkan Bolkaner'in yürüteceğini belirtti. Cuma akşamı yapılan antrenmanı ve çalışmaları da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporcularla birlikte antrenörler Cafer Yöncü ve Serkan Bolkaner'e başarılar diledi. 23 Ocak tarihinde adadan ayrılacak Milli Takım kafilemizin idareciliğini de Vasfiye Şahali yapacak.