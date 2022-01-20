Badmintonda TBF destekli eğitim başladı

Badminton Kurslarında uygulamalı eğitime geçildi.

Badminton Federasyonu’nun düzenlediği ve yoğun ilgilinin olduğu “1. Kademe Antrenörlük ve Hakemlik Kursu”yla ilgili açıklama yapan Başkan Fırat Deniz, her iki kurs için verdiği destekten dolayı Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’e teşekkür etti.

Deniz, hakem ve antrenör kurslarının ‘uygulamalı’ bölümü için ülkeye gelen Türkiye Badminton Federasyonu MHK Başkanı Mustafa Yaşar ve Milli Takım Antrenörleri Seyit Ali Yazgan’la Sinan Er’e de eğitim katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu.

Fırat Deniz, kurslara katılan adaylara da başarı dileğinde bulundu.

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20/01/2022 09:51