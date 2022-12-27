Badmintonda zafer YDÜ’nün

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen badminton müsabakalarında şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda YDÜ takımı altın madalyayı kazanan üniversite oldu.

Organizasyonda YDÜ’nün ardından ikincilik kürsüsünde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yer alırken, üçüncü ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımının oldu.

Karşılaşmaların sonunda başarılı olan takımlara madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz verdi.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 09:49