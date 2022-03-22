Badmintondan anlamlı etkinlik

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22/03/2022

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Badmintondan anlamlı etkinlik

21 Mart Down Sendromu Farkındalık gününde Badminton Akademi çok güzel bir etkinlikle farkındalık yarattı.

Girne Anafartalar Lisesi’nde gerçekleştirilen “Çorabını giy, raketini salla” sloganı ile tüm badminton severler raketlerini alıp farkındalık yaratmak için bir araya geldi.

Yapılan bu etkinlikte takımlar kurularak eğlence amaçlı oyunlar düzenlendi. Takımda yer alan Pınar Kağılı ise günün şampiyonu ilan edildi.

Pınar Kağılı’ya ödülünü Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz takdim etti

22/03/2022 10:28
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TAGS: Badminton
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