Badou Ndiaye Süper Lig ekibine imzayı attı

Siltaş Yapı Pendikspor, Badou Ndiaye'yi renklerine bağladığını açıkladı.

ads ads ads ads
06/02/2024

ads
Badou Ndiaye Süper Lig ekibine imzayı attı

Pendikspor, Adana Demirspor'dan ayrılan 33 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendiksporumuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı." ifadeleri yer aldı.

Ndiaye, daha önce Süper Lig'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını giydi.

06/02/2024 09:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Badou Ndiaye, Süper Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.