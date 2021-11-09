BAE Dışişleri Bakanı ile Hristodulidis Limasol’da bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam Limasol’da bir görüşme yaptıkları haber verildi.

Görüşmenin gündeminde, iki ülke arasında stratejik bir işbirliğinin kurumsallaştırılması, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 24 Şubat 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.

Gazete, ikili ilişkiler haricinde, BAE Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs ziyaretinin, imzalanmalarının bir yıl akabinde Avraam Sözleşmelerinin uygulanmasındaki ilerlemenin kayda geçirilmesi için, ABD, BAE ve İsrail dışişleri bakanlarının Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin birkaç hafta sonrasında yapıldığını yazdı. Gazete, görüşmede Rum Yönetimi’nin bu konuya katkıda bulunacağı yolların ele alındığını belirtti.

Gazete bu çerçevede “Paphos Follow Up” gerçekleştirilmesinin ele alındığını da yazdı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Al Nahyan’ı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Rum Yönetiminin deniz bölgelerindeki ileri sürülen “yasadışı eylemleri” konusunda bilgilendirdiği de belirtildi.

Gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak “BAE’nin Rum Yönetimi’nin tezleri karşısında muhafaza ettiği destekleyici tezler, aynı zamanda Türkiye karşısındaki geniş tutumları göz önüne alındığında iki ülkenin koordinasyonunun oldukça önemli olarak addedildiğini” de öne sürdü.

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09/11/2021 10:57