BAE, Gazze'de ateşkes için BMGK'ye karar tasarısı sundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE'nin, insani nedenlerden ötürü Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması çağrısında bulunduğu ve BMGK'ye bir karar taslağı sunduğu" belirtildi.

"Gazze Şeridi'ndeki durum felakettir ve geri dönülemez bir noktaya gidebilir, daha fazla bekleyemeyiz." ifadeleri kullanılan açıklamada, BMGK'nin ateşkes konusunda kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.