BAE'de hafif hava aracı denize düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hafif hava aracının düştüğü, pilot ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

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30/12/2024

BAE'de hafif hava aracı denize düştü

BAE resmi haber ajansı WAM, Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hava aracının, Ras el-Hayme kenti kıyısı açıklarında denize düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 mürettebatın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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