BAE'de hafif hava aracı denize düştü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hafif hava aracının düştüğü, pilot ve yardımcısının öldüğü bildirildi.
YAYIN TARİHİ:
30/12/2024
BAE resmi haber ajansı WAM, Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.
Açıklamada, El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hava aracının, Ras el-Hayme kenti kıyısı açıklarında denize düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 mürettebatın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.
YAYIN TARİHİ: