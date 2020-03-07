BAE'de koronavirüs vakası sayısı 45'e yükseldi

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07/03/2020

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BAE'de koronavirüs vakası sayısı 45'e yükseldi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

BAE haber ajansının (WAM) Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 15 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Böylece Kovid-19 vakası sayısı 45'e çıktı. Öte yandan yapılan tedavi sonucu toplam 7 kişi virüsten kurtuldu.

Virüs tespit edilen söz konusu 15 kişi Tayland, Çin, Fas, Hindistan, Suudi Arabistan, İran ve BAE vatandaşları.

Eğitim Bakanlığı ülkede normal şartlarda 29 Mart ile 12 Nisan arasında yapılan bahar tatilinin virüs salgını ile mücadele kapsamında 8 Mart Pazar günü başlaması yönünde karar almıştı.

AA

07/03/2020 10:57
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TAGS: Birleşik Arap Emirlikleri, koronavirüs, vakası sayısı, salgın, haber
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