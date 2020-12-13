BAE'den Çin aşısına onay

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pekin Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının resmi olarak tescillendiğini, bunun ülkedeki salgın ile mücadeleye yönelik önemli bir adım olduğunu duyurdu. Aşının tescil kararının Çinli “Sinopharm CNBG” Şirketi’nin talebine karşılık geldiği belirtildi. Karar ayrıca, BAE sağlık yetkililerinin bu aşının güvenliği ve etkililiğine olan güvenini de ifade ediyor.



Dün (Çarşamba) yapılan açıklamaya göre, BAE Sağlık ve Toplum Koruma Bakanlığı, Abu Dabi Sağlık Dairesi iş birliği ve koordinasyonu ile Sinopharm CNBG tarafından gerçekleştirilen üçüncü faz deneylerinin ön sonuçlarını gözden geçirdi. Bu sonuçlara göre aşının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe ve yüzde 99 nötralize edici antikor serokonversiyon oranına sahip olduğu, orta ve şiddetli seviyelerdeki vakaların gelişmesinin önlenmesinde yüzde 100 etkinlik gösterdiği aktarıldı. Sonuçlar ayrıca aşının güvenliğine ilişkin hiçbir endişe olmadığını gösterdi.



Sağlık Bakanlığı Eylül ayında, virüse yakalanma riski yüksek olan ön saflardaki çalışanların sağlıklarının korunması için acil kullanım ruhsatı kapsamında aşı sağlamaya karar vermişti. BAE, aşının güvenlik ve etkinliğine yönelik acil kullanım ruhsatının alınmasının ardından klinik sonuçların incelenmesine yönelik çalışma yürüttü. Devam etmekte olan bu incelemelerde üçüncü aşamadakilere benzer sonuçlar alındı.



Üçüncü aşama deneylerine yönelik başlatılan “İnsanlık için” kampanyasında ülkedeki denemelere 125 milletten 31 bin gönüllünün katılımının sağlandığı belirtildi. Bu arada, aşının acil durumlarda kullanımını inceleyen deneyler, ülkede virüse karşı ön saflarda çalışanların korunmasında etkili olduğunu gösterdi.



Sağlık ve Toplum Koruma Bakanlığı’nın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün ürettiği bu aşıyı resmi olarak tescil ettirme adımı, ülke nüfusunun tamamını koruma ve ekonominin tekrar canlanmasına yönelik bir sürecin devamı niteliğindedir.



Bunu yanı sıra, BAE Hükümeti Sözcüsü Dr. Omar el-Hammadi, hamile kadınların -Mevcut verilere ve şimdiye kadar kaydedilmiş vakalara dayanarak- virüse karşı daha savunmasız olmadığını bu nedenle de hastalığın hamile kadınlar veya yeni doğanlar için tehlike oluşturmadığını belirtti.



Hükümet Sözcüsü El-Hammadi salı günü gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında maske takılması ve sebep olabileceği tehlikelerle ilgili olarak, çoğu kişi tarafından benimsenen inancın aksine, uzun süre maske takmanın vücuttaki oksijen oranının düşmesine neden olmadığını aynı şekilde maskelerin normal nefes alınacak şekilde sıkı ve doğru takıldıkları takdirde karbondioksit birikimine neden olmadığını açıkladı.



El-Hammadi, solunum sorunlarından muzdarip olan hastalar üzerinde bir araştırma yapıldığını, araştırmada bu hastaların maske takmaları süresince izlendiklerini, kan testlerine göre, uzun dinlenme sürelerinde ve kısa süreli yürüyüşlerde sırasında oksijen ve karbondioksit seviyelerinde hiçbir farkın gözlemlenmediğini belirtti.



Maske takmanın, kronik akciğer hastalıkları olan kişileri, zaten kronik hastalık sebebiyle zarar görmüş solunum sistemlerine ciddi hasar verebilecek virüslere karşı koruduğunu açıklayan El-Hammadi, nefes darlığı yaşayan kişilerin boğulmaması için maske takmaktan kaçınmaları gerektiğine de dikkat çekti.

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13/12/2020 22:47