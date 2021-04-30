BAE'den evlilik dışı hamilelik kararı

Toplumsal yaşamdaki reform hareketlerine hız kazandıran Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli bir adım daha atıldı. Evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalıp çocuk dünyaya getiren kadınların ülkeyi terk etmesine gerek kalmayacak.

Ülkede uygulanan yeni sosyal reformlar neticesinde, kadınların sınır dışı edilmesi ve hapis cezası alması gibi ihtimaller devreden çıkarıldı. Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen çocuklarına doğum sertifikası da çıkaramayan kadınlar, bu nedenle herhangi bir sosyal haktan yararlanamıyordu.

180 GÜN ÖNCE EVLİLİK ŞARTI



The Times’ın haberine göre çocuğun anne ve babasının, belge çıkarabilmek için doğumdan 180 gün önce evlenmiş olması gerekiyordu. Ancak bu durum değişti. Bebeğin anne ve babası, doğum sertifikası için birlikte başvurarak evli olma şart aranmadan belgeyi alabilecek.

Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid el-Nehyan, söz konusu karara imza atarken, Dubai’de avukatlık yapan Habib al-Mulla, “Bugün evlilik cüzdanına ihtiyaç duymadan, anne ve baba başvuru formu doldurarak işlemi sonuçlandırabiliyor” ifadelerini kullandı.

GİZLİ SAKLI BÜYÜTÜYORLARDI



Birleşik Arap Emirlikleri’nde cinsel tacize uğrayarak hamile kalan pek çok kadın bu durumdan en çok yara alan kesimlerden biriydi. Gelir durumu ülkeden kaçmaya elverişli olmayan kadınların çocuklarını dünyaya getirdikten sonra gizli saklı bir şekilde büyütmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Yapılan son sosyal reformlara, kürtaj ve eşcinsellik ile ilgili bir karar eklenmezken, ülkede hala suç sayılıyor.

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30/04/2021 08:58