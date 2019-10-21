Baf, Geriden Geldi: 2-4
K-Pet Süper Ligin 6.hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda Göçmenköy'ü 4-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
21/10/2019
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K-Pet Süper Ligde geçtiğimiz hafta Yenicami’yi mağlup ederek gözünü zirveye çeviren Göçmenköy, sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-2 mağlup olarak taraftarlarını hüsrana uğrattı.
BÜY ise bu zorlu deplasmandan özellikle golcüsü Kossi’nin 3 golü ile hayati bir 3 puana imza attı.
YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.
HAKEMLER: Turgay Misk, Olgun Canik, Özal Çağlayan
GÖÇMENKÖY:Ozan, Reşit (Mevlüt dk. 78), Neval, Rahmi, Lawal (Salih dk. 56), Fikret, Kadir (Erin dk. 84), K.Uçaner, Ömer, .Okoli, Joseph
BAF ÜLKÜ YURDU: Gültekin, Odeola, A.Hatay (Metin dk. 80), Atanda, Azat (Yankı dk. 86) Ertan (Fikri 90+1), Kossi, Hasan, Issac, İ.Hatay, Mustafa
GOLLER: Dk. 42 Joseph, dk. 80 Atanda(kendi kalesine)(Göçmenköy), Dk. 49, 60, 87 Kossi, dk. 88 Yankı(Baf Ülkü Yurdu)