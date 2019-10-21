Baf, Geriden Geldi: 2-4

K-Pet Süper Ligde geçtiğimiz hafta Yenicami’yi mağlup ederek gözünü zirveye çeviren Göçmenköy, sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-2 mağlup olarak taraftarlarını hüsrana uğrattı.

BÜY ise bu zorlu deplasmandan özellikle golcüsü Kossi’nin 3 golü ile hayati bir 3 puana imza attı.