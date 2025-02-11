Baf Havaalanı’nda yolcu sayısı azaldı

Güney Kıbrıs havaalanlarını geçtiğimiz Ocak ayında kullanan toplam yolcu sayısında artış olmasına karşın Baf Havaalanı’nı kullanan yolcu sayısında azalma gerçekleşti.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ocak ayında Baf ve Larnaka havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre artış gerçekleşmesine karşın Baf Havaalanında düşüş kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, Ocak ayında Güney Kıbrıs havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 6,81 artışla 551 bin 439 olarak gerçekleşti.

Larnaka Havaalanı'nın yolcu sayısında yüzde 12,7 artış kaydedilmesine karşın Baf Havaalanı'nda yüzde 7,24 düşüş yaşandığını belirten gazete, her iki havaalanını kullan uçak sayısının da yüzde 10,32 oranında artışla 5 bin 346 uçuş şeklinde kayda geçtiğini aktardı.

Baf Havaalanı'ndaki yolcu sayısındaki azalışın sebebinin ise İsrail uçaklarının buradaki uçuşlarını Larnaka’ya kaydırmaları olduğu ifade edildi.