Baf hızlı gidiyor

Süper Lig temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırmızı-yeşilliler, kadrolarında bulunan iki yabancı oyuncuyla anlaşmasının ardından, dünde Yalova’da forma giyen kaleci İrfan Özbay ve forvet arkası oynayan Buğra Barın’la kesin anlaşmaya vardı.

Serbest transfer hakkı bulunan İrfan Özbay ve Buğra Barın’la yapılan görüşmelerin sonuç vermesi neticesinde, Baf Ülkü Yurdu yöneticileri, Yusuf Özbahar ve Cemal Yaşinses ile de dirsek temasına geçti.