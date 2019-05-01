Baf Türk Birliği 1 Mayıs Mesajı Yayımladı
Baf Türk Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
01/05/2019
Baf Türk Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baf Türk Birliği mesajında şöyle denildi:
“Ülkemizde çözüm bekleyen problemlerin her gün azalacağı, tüm işçi kardeşlerimizin evrensel ve çağdaş standartlarda, hak edilen çalışma koşullarında güvenle çalışacağı günleri ümit ediyoruz.
Dayanışmanın, birliğin vе mücadelenin günü 1 Mayıs’ta tüm işçi kardеşlеrimizi kutluyoruz.”