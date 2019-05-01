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Baf Türk Birliği 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Baf Türk Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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01/05/2019

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Baf Türk Birliği 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Baf Türk Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baf Türk Birliği mesajında şöyle denildi:

“Ülkemizde çözüm bekleyen problemlerin her gün azalacağı, tüm işçi kardeşlerimizin evrensel ve çağdaş standartlarda, hak edilen çalışma koşullarında  güvenle çalışacağı günleri ümit ediyoruz.

Dayanışmanın, birliğin vе mücadelenin günü 1 Mayıs’ta tüm işçi kardеşlеrimizi kutluyoruz.”

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TAGS: Baf Türk Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı, haber, kıbrıs
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