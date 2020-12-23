Baf Türk Birliği, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Baf Türk Birliği, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna, millet sevgisiyle büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek canlarını feda eden aziz şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andı.

Baf Türk Birliği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda “Bu uğurda hizmet veren tüm kahramanlarımız için bir kez daha saygıyla eğilmeyi borç biliriz. Bu vesileyle milli mücadelemiz de büyük bir yeri olan tüm kahraman Baf mücahitlerimiz ve 57 yıl sonra hala kayıplarının özlemini yaşayan ailelerine de şükranlarımızı sunarız” denildi.

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23/12/2020 13:57