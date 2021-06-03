Baf Türk Birliği, anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor.

Baf belgeseli çekiliyor ve Baf’ı tanıtıcı yeni projeler yapılıyor. Kıbrıs kültürünü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı görev bilen ve ülkemizin en eski birliği olan Baf Türk Birliği, Fevzi Kasap'ın yönetiminde çok güzel bir projeye imza atıyor. Baf Belgeseli ve Baf Merkezle, köylerinin tanıtım projelerini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Baf Türk Birliği heyeti, bir Baflı olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter‘i makamındaki ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde işbirlikleri ve Baf‘a ilişkin projeler ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Baf Türk Birliği Asbaşkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir ve Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıs Türk gençliğinin geçmişini bilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduklarını ve bu bağlamda okullarda bu konuda öğrencilere seminer vermeye hazır olduklarını belirttiler. Birlik Başkanı Cenk Dökmen zorlu günler geçirerek bu günlere gelen Kıbrıs Türk Halkına ve Baf Halkına 100 yılı aşkındır hizmet veren Baf Türk Birliği'nin Kıbrıs Türk kültürüne de sahip çıkacağını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



03/06/2021 12:34