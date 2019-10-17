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Baf Türk Birliği’nden Kınama

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye’de bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “hakaret dolu” ifadeler kullanan Ahmet Çakar isimli kişiyi kınadı.

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17/10/2019

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Baf Türk Birliği’nden Kınama

Birlik Başkanı Cenk Dökmen yazılı açıklamasında, “bir televizyon programında Ahmet Çakar tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC hakkında sarfedilen hakaret dolu ifadelerin son derece rahatsız edici” olduğunu kaydetti.

“Ülkemizin Cumhurbaşkanının adını ağzına alırken bile iki kere düşünmesi gerekirken, bu akıl almaz ifadeleri bir televizyon programında maç yorumu esnasında sarf etmesi kabul edilemez” diyen Dökmen, “Ülkemizin üst makamını bir spor programında böyle insafsızca eleştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizin yöneticilerine ve tarihine yönelik bu hadsiz ve yasal sınırları aşan açıklamayı, şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. 

17/10/2019 16:57
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TAGS: Cenk dökmen, baf türk birliği, kınama, ahmet çakar, haber kıbrıs
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