Baf Ülkü Yurdu Tombala Gecelerine Grup SOS İle Hızlı Girdi!

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübünün geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleştirmeye başladığı tombala gecelerine yerli sanatçılardan Arif Edizer ve ünlü gruplarımızdan olan Grup S.O.S ile hızlı bir giriş yaptı. Baf Ülkü Yurdu Tombala gecelerinin düzenlenmesi için büyük çaba harcayan Gazi Baf Dayanışma Derneği ’de tüm Baflılara çağrı yaparak kulüplerinin gerçekleştirdiği bu tür sosyal faaliyetlere katkı koymaları için çağrılarını yineledi.

Kulübün düzenleyeceğini tombala gecelerinde her hafta Grup S.O.S ile birlikte farklı konuk sanatçılar yer alacaktır. Önümüzdeki pazartesi akşamı gerçekleştirilecek gece de ise Grup SOS’in yanı sıra yerli sanatçı Mehmet Can yer almakla beraber babalar gününe özel sürpriz çekilişler gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz pazartesi ilk etkinlik olmasına rağmen büyük ilgi gören Baf Ülkü Yurdu Tombala gecesi yaklaşık 10,000 TL’lik nakitle birlikte çeşitli hediyeleri şanslılarına dağıttı. Kulüp yöneticileri yaptığı açıklamada gelişim açısında bakir sayılan bölge olan Güzelyurt’a bu tür geceleri kazandırarak özelde kulüplerine genelde ise bölgelerine katkı sağlamayı hedefleri arasında olduğu yineledi.