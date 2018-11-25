Baf'a bağlı Kanaviu köyünde, 65 yaşındaki baba av tüfeğiyle oğlunu yaraladı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, 65 yaşındaki babanın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 44 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurduğunu yazdı. Habere göre 44 yaşındaki oğul hafif yaralanırken, 65 yaşındaki babası tutuklandı.



TÜTÜN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ



Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Gümrük makamlarının, son günlerde Güney Lefkoşa ve Baf’ta gerçekleştirdikleri araştırmalar sırasında gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirdiğini yazdı.



Habere göre, gümrük memurları, Güney Lefkoşa’da bulunan, bir Kıbrıslı Rum’a ait kahvehanede, KKTC’den geldiği iddia edilen 4.5 kilo nargile tütünü tespit etti. Kahvehane sahibi tutuklanırken, daha sonra 2 bin Euro ceza ödemesi neticesinde serbest bırakıldı.



Gümrük memurları Baf’ta, Suriye kökenli bir kişiye ait kafeteryada ise yine KKTC’den geldiği iddia edilen 16 kilo 200 gr “AL Fakher” marka nargile tütünü ele geçirdi. Gazete Suriyelinin tutuklandığını ancak daha sonra 6 bin Euro ceza ödemesinin ardından serbest bırakıldığını yazdı.