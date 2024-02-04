Baflı çiftçiler AB’nin yeni Natura talimatlarını ve üretim maliyetlerinin artmasını protesto etti

Baflı dağlık bölge çiftçileri, hem “terk edilmişliklerini” protesto etmek hem de Avrupalı çiftçilerin eylemine destek vermek üzere dün sokağa indi. Önümüzdeki Perşembe günü Avrupalı çiftçilere destek için Güney Kıbrıs genelinde bir eylem planlandığı hatırlatıldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Baflı dağlık bölge çiftçileri, tarım örgütlerinin desteğiyle düzenledikleri protesto eyleminde “yıllardan beridir terk edilmiş olduklarını, üretim maliyetlerinin çok arttığı zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarını” vurguladı. Eylemciler, AB’nin yeni Natura direktifleri ve üretim maliyetlerinin artması yüzünden çiftçilerin “birbiri arkasına mesleği terk etmekte olduğundan” şikâyet etti.