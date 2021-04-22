Bafra Gıda'dan ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine 23 Nisan Sürprizi

Bafra Gıda 10. Yılı kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeeri kapmasamında 23 Nisan için çocuklara dağıtılması için 3800 adet boyama kitabını teslim etti.

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk defa bayram coşkusunu yaşayacak 1. Sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan BAYRAM ÇANTASI PROJESİ ilköğretim dairesine bağlı 80 okul ve 3.266 öğrencimize ulaştı.

Meltem AKAL ve Pembe Düzova’nın hazırladığı ve milli eğitim ve kültür bakanımız Olgun Amcaoğlu’nun onayladığı projede bizlerde BAFRA GIDA LTD. Olarak çocuklarımıza boya kitabı gönderdik.

Salı günü gerçekleşen basın toplantısında bakan olgun amcaoğlu 6 bölgeden gelen okul müdürlerimize çantaları temsili olarak takdim edip çocuklarımızın bayramını kutladı

Bu habere tepkiniz:



22/04/2021 16:06