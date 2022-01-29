Bafra Gıda'dan Sınırüstü bakımeviyle ilgili duyarlılık örneği
29/01/2022
Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Sınırüstü'ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım evinde yaşanan içler acısı duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü gerekli gıda yardımını yapacaklarını belirtti.
Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Sınırüstü’ ndeki Yaşlı Bakımevindeki olumsuzlukları üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Biz Bafra Gıda Ailesi olarak
Pazartesi günü gerekli gıda yardımlarımızı yapacağız.
Lütfen duyarlı olalım.
Onlar bizim atalarımız.