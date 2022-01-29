Bafra Gıda'dan Sınırüstü bakımeviyle ilgili duyarlılık örneği

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29/01/2022

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Bafra Gıda'dan Sınırüstü bakımeviyle ilgili duyarlılık örneği

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Sınırüstü'ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım evinde yaşanan içler acısı duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü gerekli gıda yardımını yapacaklarını belirtti.

Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Sınırüstü’ ndeki Yaşlı Bakımevindeki olumsuzlukları  üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 

Biz Bafra Gıda Ailesi olarak 
Pazartesi günü gerekli gıda yardımlarımızı yapacağız. 
Lütfen duyarlı olalım. 

 

Onlar bizim atalarımız.

 

29/01/2022 21:07
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TAGS: Bafra Gıda, Sınırüstü bakımevi
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