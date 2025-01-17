Bafra’da Ev Yangını

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17/01/2025

Bafra’da Ev Yangını

Bafra’da bu  saat 14.30 sıralarında, Cemil Ayaz’a ait evin yatak odası içerisinde, muhtemelen pencere kenarında yanan mumum yatak üzerine düşüp tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalar ile bir adet kapı tamamen, iki adet kapı  kısmen yanarak, evin tüm odaları ise islenmek ve pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle  zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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