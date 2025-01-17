Bafra’da Ev Yangını

Bafra’da bu saat 14.30 sıralarında, Cemil Ayaz’a ait evin yatak odası içerisinde, muhtemelen pencere kenarında yanan mumum yatak üzerine düşüp tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalar ile bir adet kapı tamamen, iki adet kapı kısmen yanarak, evin tüm odaları ise islenmek ve pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.