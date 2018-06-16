Bafra'da iş kazası

Bafra'da Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam etmekte olan Concorde isimli otelde, taşeron bir firmada çalışan 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir, konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan İsmail Kızıldemir kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Polis soruşturması devam ediyor.