Bafra’da korkutan yangın!

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13/06/2021

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Bafra’da korkutan yangın!

Bafra'da bugün saat 10.00 sıralarında ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri, Orman dairesi ekipleri, Mehmetçik Belediyesi ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülürken yaklaşık 6 dönümlük biçilmiş buğday, yaklaşık 6 dönümlük biçilmemiş buğday ve yaklaşık 40 dönüm maki bitki örtüsü yanarak zarar gördü.

Polisten verilen bilgilere göre yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor.

13/06/2021 15:20
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TAGS: Bafra’da korkutan yangın!, haberkibris,
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