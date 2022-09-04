Bafra'da otelde hırsızlık: 1 tutuklu

Bafra'da dün bir otelde, bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresi açılarak nakit para, yüzük ve kol saati çalındı. Polis olayla ilgili, zanlı olarak görülen kişiyi tutukladığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 03.09.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 400 Amerikan Doları, 500 Euro, 400 Gürcistan Larisi nakit para ile 6 adet gümüş erkek yüzüğü ve 3 adet erkek kol saati çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.K. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(Fotoğraf: Temsili)

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04/09/2022 10:07