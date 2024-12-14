Bafra'da trafik kazası

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14/12/2024

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Bafra'da trafik kazası

Bafra'da Kaya Artemis Çemberi ile Bafra Çemberi arasında saat 12.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Nihal Soykal'ın (K-50), yönetiminde bulundurduğu KP 403 plakalı araç ile tali yoldan anayola dikkatsizce çıktığı esnada, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Nurettin Kaplan(E-54) yönetimindeki VN 962 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmasıyla oldu. Çarpmanın etkisiyle, VN 962 plakalı araç yoldan çıkarak tarla içerisinde takla atıp  sol yan kısmı üzerinde durdu.

 Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan VN 962 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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TAGS: Bafra, trafik kazası
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