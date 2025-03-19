Bafra’dan Hatay’a DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencilerinden Balıkçılık ve Deniz Kültürüne Katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, deniz kültürünü kutlamak ve yerel halk ile balıkçılar arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla "Balıkçılar Günü" ve "Suşi Günü" projelerini hayata geçirdi. Söz konusu projeler kapsamında, deniz mahsullerinin yerel kültürdeki yerini vurgulamak ve balıkçılara değer katmak amaçlandı.

Balıkçılar Gününe Özel Etkinlikler Düzenlendi

"Balıkçılar Günü" etkinliği, Kıbrıs’ın Mağusa/Bafra ve Türkiye’nin Hatay/Samandağ bölgelerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında balık tutma, kalamar temizleme sürecini gözlemleme ve suşi yapımı gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri, balıkçılarla birebir vakit geçirerek onların deneyimlerinden faydalandı ve deniz mahsullerinin işlenmesi konusunda pratik bilgiler edindi.

Yerel Halkın Deniz Ürünlerine Karşı Önyargıları Kırmak Hedeflendi

Bafra’da gerçekleştirilen "Suşi Günü" projesinde ise Asya mutfağının lezzetleri tanıtıldı. Etkinlikte katılımcılar taze kalamar avlayarak bunları suşi yapımında kullandı. Proje ile yerel halkın deniz ürünlerine karşı önyargılarının kırılması ve farklı tatlarla buluşması hedeflendi. Etkinlik sonrası alınan olumlu geri dönüşler, projenin amacına ulaştığını gösterdi.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı ve projelerin koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, etkinliklerin toplumsal dayanışma ve kültürel mirasın korunması açısından büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Kandemir, projelerin yalnızca gastronomik deneyimler sunmakla kalmayıp, yerel balıkçıların emeğine duyulan saygıyı artırarak onların bilgi ve tecrübelerinin yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise bu tür projelerin, yerel kültürün yaşatılması, deniz ürünlerine duyulan saygının artırılması ve toplumun farklı kültürel tatlarla tanışmasına olanak tanıması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.