Baf'ta 11 karton gümrüksüz sigara ele geçirildi
Baf’ta önceki gün, 50 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda KKTC’den alındığı iddia edilen 11 karton gümrüksüz sigara tespit edildiği bildirildi.
06/08/2024
Baf’ta önceki gün, 50 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda KKTC’den alındığı iddia edilen 11 karton gümrüksüz sigara tespit edildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, polisin rutin denetimleri kapsamında aracında yapılan aramada saptanan gümrüksüz sigaralara el konulan şahsa 1000 euro para cezası kesildiğini yazdı.06/08/2024 11:45