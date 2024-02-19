BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu

Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı.

Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer’ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı.

Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer’ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph kazandı.

Dunkirk, Inception ve The Dark Knight'ı da kapsayan kariyerinin ardından Oppenheimer ile ilk Bafta ödülünü kazanan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, emeklerinden dolayı oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

2024 Bafta Ödülleri'nin kazananları şöyle:

Film : Oppenheimer

: Oppenheimer Britanya Yapımı Film : The Zone Of Interest

: The Zone Of Interest Yabancı Film : The Zone Of Interest

: The Zone Of Interest Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer

Christopher Nolan, Oppenheimer Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things

Emma Stone, Poor Things Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer

Cillian Murphy, Oppenheimer Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph, The Holdovers

Da’vine Joy Randolph, The Holdovers Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Robert Downey Jr., Oppenheimer İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Earth Mama

Earth Mama Belgesel: 20 Days In Mariupol

20 Days In Mariupol Animasyon Film: The Boy And The Heron

The Boy And The Heron Özgün Senaryo: Anatomy Of A Fall

Anatomy Of A Fall Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction

Cord Jefferson, American Fiction Casting: The Holdovers

The Holdovers Sinematografi: Oppenheimer

Oppenheimer Kostüm Tasarımı: Poor Things

Poor Things Kurgu: Oppenheimer

Oppenheimer Saç Ve Makyaj: Poor Things

Poor Things Orijinal Müzik: Oppenheimer

Oppenheimer Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things

Poor Things Görsel Efekt: Poor Things

Poor Things Ses: The Zone Of Interest

The Zone Of Interest Kısa Animasyon: Crab Day

Crab Day Kısa Film: Jellyfish And Lobster

Jellyfish And Lobster Yükselen Yıldız: Mia Mckenna-Bruce