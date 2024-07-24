Baf’ta 26 kişiyi hastanelik eden klor patlaması ile ilgili iki kişi tutuklandı

Haravgi ve diğer gazeteler polisin, havuzun klor deposuna iki farklı klor ekleyen 28 yaşındaki Hintli otel çalışanı ve 57 yaşındaki yardımcısını tutukladığını yazdı.

Habere göre, 28 yaşındaki Hintli işçinin oteldeki asıl görevinin farklı olması sebebiyle polis otel müdürünü de tutuklamak istedi ancak mahkeme polis tarafından sunulan verileri yeterli bulmadığı için otel müdürünün tutuklanmasına onay vermedi.

Haberde, patlama ve oluşan gaz nedeniyle solunum sıkıntıları ile Baf Genel Hastanesi’ne kaldırılan 14’ü çocuk 26 kişiden 2’sinin taburcu olduğu bilgisi de paylaşıldı.