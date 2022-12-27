Baf’ta 26 yaşındaki şahıs tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı

Baf’ta dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, polisin 26 yaşındaki bir şahsı, tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan ötürü tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, 26 yaşındaki şahsın aracının polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve araçta 18 adet dolu silah mermisi, 40 adet maytap, bir adet tehlikeli gaz fırlatıcısı aynı zamanda bir adet sivri uçlu bıçak tespit edildiğini yazdı.

Gazete polis tarafından tutuklanan ve dün sabah mahkemeye sevk edilen şahsın 2 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

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27/12/2022 11:40