Baf’ta baba ve oğullarına cami çıkışında 10 kişi saldırdı, bir kişi tutuklandı

Baf’ta 51 yaşındaki baba ile 22 ve 24 yaşındaki oğullarının, 6 Eylül’de Cuma namazı çıkışında 10 kişilik grubun saldırısına uğradığı, saldırıyla ilgili görülen bir kişinin yakalandığı ve dün çıkarıldığı mahkemeden, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Arap oldukları belirtilen baba ve oğulları, Cuma namazını kıldıkları Aşağı Baf’taki camiden çıkışları sırasında, sebepsiz yere 10 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların yumruk ve diğer saldırı aletleriyle darp ettikleri baba ve oğullarına, taş da attığı belirtildi.

Saldırıda başından yaralanan 51 yaşındaki baba hastanede üç gün tedavi gördü, iki oğlu ise ayakta tedavi edildi. Şikayet üzerine polis, saldırıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalayarak dün mahkemeye çıkardığı 51 yaşındaki bir Arap hakkında 3 gün tutukluluk emri aldı.