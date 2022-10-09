Baf’ta düzenlenen “MED5” toplantısı sona erdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi beş Akdeniz ülkesinin göç ve ilticadan sorumlu bakanlarının, 7-8 Ekim tarihlerinde Baf’ta düzenlediği “MED5” toplantısı çalışmaları dün sona erdi.

Toplantının sonunda 5 ülkenin yetkili bakanları tarafından ortak bir açıklama yayımlandığını yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta, İspanya ve İtalya'nın İçişleri, Göç ve İltica bakanlarının, Baf’taki 4’üncü bakanlar toplantısı dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamada, göç ve iltica anlaşması konusunda bütünlüklü ve dengeli bir anlaşmaya varılması için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi dönüşümlü başkanlıklarının ortak yol haritası konusunda memnuniyet belirttiklerini yazdı. Gazete, bu ülkelerin aynı zamanda dayanışma ve sorumlulukların adil paylaşım ilkesi dâhil olmak üzere, Birliğin ortak ilke ve değerlerinin ileriye götürülmesi için, iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını yinelediklerini iletti.

Gazete, 5 bakanın ortak açıklamada, özellikle AB’nin dış sınırlarıyla ilgili sorumlulukları konusunda, uluslararası hukuk ve AB normları uyarınca, yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki taahhütlerini yinelediği de belirtildi.

Gazete, İtalya’nın toplantıda İtalya’nın Güney Kıbrıs'taki büyükelçisi tarafından temsil edildiğini de ekledi.

-Nuris’ten “Yeni Atilla” iddiası

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise, MED5 toplantısı çerçevesinde, Yeşil Hat’la ilgili “On the Line” isimli fotoğraf sergisinin tanıtımında yaptığı konuşmada “düzensiz göçmenlerin Yeşil Hat aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere sistematik bir şekilde yönlendirilmesinin, daha kötü ve daha tehlikeli bir Atilla olduğunu gösterdiği” iddiasında bulundu.

Bu durumun hem Güney Kıbrıs, hem de AB’nin tamamı için hibrit tehdit olduğunu savunan Nuris, ön cephedeki üye devletleri korumasız bırakan ortak bir iltica ve göç politikası olamayacağına işaret etti.

Nuris açıklamasında, “göç konusunun Türkiye tarafından kendi çıkarı için alet edilmesinin, yeni ve daha tehlikeli bir Atilla olduğu” iddiasında da bulundu.

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ise toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupalı ortaklarının somut desteği ve gerçek dayanışma hareketleri olmadan, Güney Kıbrıs’a yönelik göçmen akışlarını yönetemeyeceklerinin açık olduğunu savundu.

Öte yandan MED5 toplantısının resmi akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, ön saftaki ülkelerin son yıllarda ortak problemler ve endişelerle karşı karşıya olduklarını aynı zamanda ve AB’de ortak çıkarlarının peşinden koştuklarını ifade eden Nuris, sınır teşkil etmeyen Yeşil Hat dahil olmak üzere AB’nin dış sınırlarının Türkiye gibi üçüncü ülkelerden gelen göçün araçsallaştırılması pratiklerinden koruma ihtiyacı, kaçak girişlerin önlenmesi, ortak bir Avrupa geri dönüş mekanizması kurulması, aynı zamanda ortak bir Avrupa İltica ve Göç Anlaşması yapılmasının başlıca hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

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09/10/2022 13:31