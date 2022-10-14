Baf’ta ev basma, darp, tehdit, araç çalma ve kundaklama

ads ads ads ads
14/10/2022

ads
Baf’ta ev basma, darp, tehdit, araç çalma ve kundaklama

Baf polisi araba çalma, kundaklama, darp, yaralama ve kanunsuz av tüfeği bulundurma suçlarının işlendiği bir olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı.

Alihtiha’nın “Baf’ta 34 Yaşındaki Kadının Karıştığı Kan Davası” başlığıyla verdiği habere göre, Rum polisi ihbar üzerine geçen Salı günü Piskopu köyünde ıssız bir alanda tamamen yanmış bir araba buldu. Yaptığı araştırmada, 34 yaşındaki kadına ait arabanın pazar gecesi çalındığını saptadı, olayla ilgili 26 ve 27 yaşlaında 2 kişi tutukladı.

27 yaşındaki tutuklunun, Pazartesi günü polise giderek, 34 yaşındaki kadının (yanan aracın sahibi) Mandria’daki evini bastığı, kendisini bıçakla tehdit ettiği, kadının elinden bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandığı yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi. Elinden bıçağı aldığı kadının olay yerinde bulduğu demir çubukla kendisini darp ettiğini ve ardından arabasından aldığı av tüfeğiyle tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Habere göre, polis olayla ilgili 26 ve 27 yaşındaki iki erkek ve 34 yaşındaki kadını tutukladı.

14/10/2022 12:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Baf, ev basma, darp, tehdit, araç çalma
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.