Baf’ta Fellahoğlu Hanı yenilenecek

Baf’ın “Fellahoğlu” sokağında bulunan tarihi hanın yenilenerek yeniden kullanıma açılmasına karar verildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan dört tarihi handan biri olan “Fellahoğlu” yolundaki hanın, 136 bin Euro ödenekle restore edilmesi ve kullanıma açılması kararı alındığını yazdı.

Haberde, daha önce yenilenerek kültür, toplumsal ve ekonomik faaliyetler için kullanıma açılan İbrahim Hanı’nın ardından bu hanın da yenilenmesinin, kentin tarihi özelliklerinin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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01/02/2022 13:52