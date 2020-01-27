Baf'ta film gibi saldırı ve soygun!

Baf’ta filmleri aratmayacak nitelikte saldırı ve soygun olayı gerçekleştiği belirtildi.

Politis gazetesi, Baf’ta geçen Cumartesi gece yarısı meydana gelen olayda, hırsızın, 31 yaşındaki kadının yaşadığı evin kapısını çaldığını; kadının kapıyı açmasının ardından ise zorla eve girerek, önce kadını dövdüğünü, ardından ellerini bağlayarak cep telefonunu ve pantolonun cebinde bulunan parayı çaldığını yazdı.

Gazete, kadının komşularından yardım istemesi üzerine polisin olay yerine geldiğini belirtti. Habere göre, polis, kadının tarif ettiği hırsızı bulmak için geniş çapta araştırma başlattı.





27/01/2020 20:49