Baf Havalimanı’nda 2 kişi sahte belge ile yakalandı

Baf Havalimanı’ndan Birleşik Krallık’a gidecek olan iki İranlı’nın sahte seyahat belgesi sunmaları üzerine tutuklandıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 34 ve 35 yaşlarına olan iki İranlı’nın, dün akşam Baf Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken sahte Çek Cumhuriyeti pasaportu ve yine sahte olan kimlik kartı beyan etmeleri üzerine tutuklandıklarını yazdı.

Habere göre, “söz konusu iki İranlı, üç gün önce Türkiye’den KKTC’ye geldiklerini kabul ederken, sahte seyahat belgelerini Lefkoşa’nın Kuzey’inden İngiltere’de çalışmak için aldıklarını” iddia etti.