HABER KIBRIS

Baf'ta iki turist darp edilip soyuldu

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17/07/2018

Baf'ta iki turist darp edilip soyuldu

Baf’ta Peyia sahilinde iki turistin, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığı ve soyulduğu bildirildi. 

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail ve Fileleftheros gazetesinin internet sayfalarında çıkan habere göre bugün erken saatlerde, Peyia sahilinde bir çift, araçlarıyla bölgeye giden dört kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar, çiftin cep telefonlarını ve paralarını aldıktan sonra bölgeden ayrıldılar. 

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yara alan çift, tedavi amacıyla Baf Genel Hastanesi’nde tutuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda da, aynı sahilde, bir kadınla sevgilisi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan iki İngiliz turist, adamın arabasıyla kendilerine çarpması sonucu ağır yaralanmış, turistlerden biri hayatını kaybetmişti

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TAGS: baf, turist, darp
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